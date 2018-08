Müntefering (SPD, l) übergibt sterbliche Überreste in Namibia. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Zwei Tage nach einer Übergabe in Berlin sind die sterblichen Überreste von 27 während der deutschen Kolonialzeit getöteten Menschen in Namibia angekommen. Deutschland schäme sich der Verbrechen der Vergangenheit und bitte um Vergebung, erklärte Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt.



"Ich kann das Werk unserer Vorfahren nicht ungeschehen machen", sagte sie in Windhuk im Hinblick auf den an den Stämmen der Herero und Nama begangenen Völkermord.