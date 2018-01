Büro: Telefonierende Junge Frau Quelle: colourbox

Die Vorstände deutscher Unternehmen sind einer Studie zufolge weiterhin eine Männerdomäne, obwohl mehr Frauen der Aufstieg in die Topetage gelingt. Der Anteil von Managerinnen in den Führungsgremien börsennotierten Unternehmen stieg zum Stichtag 1. Januar 2018 auf 7,3 Prozent (Vorjahr 6,5 Prozent), wie aus einer Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht.



In den 160 Unternehmen gab es erstmals insgesamt 50 Frauen im Vorstand. Ihnen saßen insgesamt 636 Männer gegenüber.