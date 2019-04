In Deutschland sind 2018 weniger Straftaten festgestellt worden. "Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland ist anhaltend rückläufig." Das sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung der Kriminalstatistik.



Zum zweiten Mal in Folge sei die Zahl der Straftaten gesunken. Die Polizei habe rund 5,56 Millionen Straftaten festgestellt. Ohne Berücksichtigung der rein ausländerrechtlichen Verstöße seien rund 5,39 Millionen Straftaten erfasst worden. Das sei ein Rückgang um 3,4 Prozent.