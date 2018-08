Henning Mühlleitner (Archivbild) Quelle: imago

Henning Mühlleitner hat die erste Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband bei den European Championships gewonnen. Der 21-Jährige schlug in Glasgow über 400 Meter Freistil nach 3:47,18 Minuten an und sicherte sich Bronze.



Auf der Weltrekordstrecke von Paul Biedermann, der 2012 in Debrecen mit Gold die letzte deutsche EM-Medaille über diese Distanz geholt hatte, waren nur der Ukrainer Michailo Romantschuk und Henrik Christiansen aus Norwegen schneller. Poul Zellmann wurde Siebter.