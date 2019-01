Gebläse auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Ursache für die Überschwemmung in der Deutschen Oper Berlin an Heiligabend ist geklärt: Personal der Reinigungsfirma habe ohne Absicht die Sprinkleranlage auf der Bühne in Gang gesetzt, teilte das Opernhaus mit. Die Reparaturarbeiten bei laufendem Spielbetrieb würden voraussichtlich noch bis zur Sommerpause dauern.



Eine genauere Einschätzung der Schadenshöhe sei erst nach Abschluss der Schadensanalysen möglich. Die Deutsche Oper ist gegen Schäden durch Leitungswasser versichert.