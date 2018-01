Nach eigenen Angaben verfügt die kurdische YPG nicht über Waffen aus Deutschland. Die Bundesrepublik hatte aber unter anderem 20.000 Sturmgewehre sowie Panzerabwehrraketen vom Typ "Milan" und Panzerfäuste an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Nordirak geliefert, um sie in ihrem Vorgehen gegen den IS zu unterstützen. Mit den "Milan"-Raketen könnte die Miliz theoretisch die "Leopard"-Panzer bekämpfen. Die Peschmerga im Irak und die YPG in Syrien haben allerdings ein angespanntes Verhältnis. Die Agentur dpa zitiert einen hochrangigen YPG-Kommandeur mit den Worten: "Die Peschmerga sind nicht dazu bereit, ihr Verhältnis zur Türkei und zu anderen zu gefährden, um den Hals der YPG oder anderer syrisch-kurdischer Parteien zu retten."



Zudem gab es für die Lieferung an die Peschmerga eine Endverbleibsklausel. Die Waffen dürfen demnach nur im Kampf gegen den IS und zur Verteidigung der Zivilbevölkerung genutzt werden. Trotzdem tauchten einige Gewehre auf Schwarzmärkten in der Region auf. Die Bundesregierung leitete daraufhin eine Untersuchung ein und stellte fest, dass die Verluste minimal seien. Nach dem geplanten Abzug der Bundeswehr aus dem Nordirak dürfte eine Kontrolle des Verbleibs der Waffen aber noch schwerer werden als er ohnehin schon ist.