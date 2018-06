Die aktuelle US-Regierung würde das heutige Treffen gerne auf eine Stufe stellen mit dem diplomatischen Durchbruch den Richard Nixon 1972 in China erreicht hatte, und damit die jahrzehntelange Entfremdung zwischen den beiden Staaten beendete. Allerdings sehen Experten wenig Neues oder Konkretes in der am Dienstag unterzeichneten Vereinbarung. Nach ihrer Ansicht kommt es nun darauf an, ob Trump nach dem bildergewaltigen Gipfel in den weiteren Verhandlungen handfeste Schritte hin zu einer atomaren Entwaffnung erzielen kann.