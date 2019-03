Eine Post-Mitarbeiterin sortiert Briefe. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die Deutsche Post will ihre kriselnde Brief- und Paketsparte wieder in die Spur bringen und den operativen Gewinn steigern. 2018 lasteten Gewinnrückgänge auf der Bilanz. Der operative Gewinn brach wegen der Kosten für die Sanierung des deutschen Briefgeschäfts um 15,5 Prozent auf 3,16 Milliarden Euro ein.



2019 will Konzernchef Frank Appel den operativen Gewinn auf 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro steigern. Dabei könnte wichtig sein, wie stark er das Briefporto in Deutschland anheben kann.