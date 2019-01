Deutsche-Post-Chef Frank Appel.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Arbeitnehmer müssen laut Deutsche-Post-Chef Frank Appel damit rechnen, dass ihre Jobs in absehbarer Zeit von Maschinen übernommen werden könnten. "Ist man jung, gibt es unabhängig davon, welchen Beruf man sich aussucht, keine Garantie, dass er in 10 bis 15 Jahren noch existiert", sagte Appel.



Künstliche Intelligenz könne den Menschen in immer mehr Berufen ablösen. Das können Chatbots statt Call-Center-Mitarbeiter sein, oder eine Software, die in Anwaltskanzleien automatisch Unterlagen prüft.