Ein Paketzusteller von DHL in Halle. Symbolbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Wer ein Paket verschicken will, muss bei der Deutschen Post DHL künftig tiefer in die Tasche greifen. Zum 1. Januar steigen die Paketpreise für Privatkunden im Schnitt um drei Prozent. Das teilte das Unternehmen mit.



Die letzte Preiserhöhung liegt mindestens drei Jahre zurück, für einige Paketarten auch länger. Ein bis zu zwei Kilo schweres, mittelgroßes Päckchen zum Beispiel kostet in der Filiale künftig 4,79 Euro, bisher sind es 4,50 Euro. Wer sein Paket online frankiert und dann abgibt, zahlt weniger.