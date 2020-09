DHL will Paket-Empfang kundenfreundlicher machen.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Die Deutsche Post DHL Group will mit einer breit angelegten Digitalisierungsinitiative den Versand und Empfang von Briefen und Paketen erleichtern. Dabei sollen die Sendungen besser nachverfolgbar sein.



Noch in diesem Jahr will DHL das "Live-Tracking" von Paketen ermöglichen, kündigte Tobias Meyer, Konzernvorstand Post&Paket Deutschland, an. Dabei werden die Kunden am Morgen des Zustellungstags informiert, wann das Paket in einem Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten ankommt.