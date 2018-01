Dazu profitiert die Deutsche Post mit ihrem Elektro-Fahrzeug StreetScooter von der Debatte um Fahrverbote für Diesel-Autos. Der StreetScooter treffe auf rege Nachfrage, sagte Finanzchefin Melanie Kreis am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die Diskussion um den Diesel habe "das Interesse tendenziell noch weiter angeheizt", betonte Kreis.

Die Post setzt die Elektro-Transporter selbst ein, verkauft die von ihr entwickelten und produzierten StreetScooter aber auch an Kunden außerhalb des Konzerns. Bestellt hat die Elektro-Lieferwagen bereits der Fischhändler Deutsche See, aber auch Kommunen und Klein-Unternehmer sind interessiert. Der Bonner Konzern erweitert seine Modellpalette zudem. Mit Hilfe des US-Autobauers Ford sollen auch größere Transporter angeboten werden.