Ein Stahlarbeiter auf dem Werksgelände. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Faktor Arbeit ist in der deutschen Privatwirtschaft teurer als im EU-Durchschnitt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kostete eine Arbeitsstunde 2017 im Schnitt 34,50 Euro. Das waren 31 Prozent mehr als der EU-Schnitt von 26,30 Euro. Deutschland lag innerhalb der Europäischen Union auf Rang sechs.



Dänemark hatte mit 43,60 Euro die höchsten Arbeitskosten je Stunde, Bulgarien mit 4,90 Euro die niedrigsten. Erfasst wurden Arbeitsplätze in der Industrie sowie in Dienstleistungen.