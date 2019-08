Die Schlusslichter im Wirtschaftsranking liegen in Westdeutschland. "Besonders düster" sieht es laut der am heutigen Donnerstag in Berlin veröffentlichten Studie vor allem in Duisburg/Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven aus. "Im Ruhrgebiet und in Bremerhaven geht es weiterhin darum, für eine hohe Anzahl Arbeitsloser den Anschluss an den Arbeitsmarkt zu ermöglichen", erklärte IW-Direktor Michael Hüther gegenüber heute.de.