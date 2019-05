Ali Abdulla Al Ahmed, Botschafter der Emirate in Berlin. Archiv

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Deutschland zur Vertragstreue bei Rüstungsexporten aufgefordert. "Wir erwarten, dass die von allen Parteien vereinbarten Vertragsbedingungen auch erfüllt werden", sagte der Botschafter der Emirate in Berlin.



Die Emirate sind wie auch Saudi-Arabien von dem Rüstungsexportstopp betroffen, den Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben haben: Es werden keine neuen Rüstungsexporte in "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligte Länder genehmigt.