Die deutsche Elektroindustrie kann sich über ein Exportanstieg freuen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Exporte der deutschen Elektroindustrie haben im April nach einer kurzen Schwächephase wieder zugelegt. Die Ausfuhren kletterten laut Branchenverband ZVEI um 7,7 Prozent gemessen am Vorjahresmonat auf 16,2 Milliarden Euro.



In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres waren die Exporte der deutschen Schlüsselindustrie mit 67,1 Milliarden Euro um 5,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Auch die Einfuhren stiegen im April - um 7,3 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro gemessen am Vorjahresmonat.