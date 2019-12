Eine Windkraftanlage hinter Photovoltaik-Panelen.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Erstmals wird in Deutschland deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, als aus allen Stein- und Braunkohlekraftwerken zusammen. Das habe eine vorläufige Auswertung am Umweltbundesamt ergeben, so die Behörde.



Die 2019 um acht Prozent gestiegene Stromerzeugung aus Erneuerbaren decke nun etwa 42 Prozent des Verbrauchs ab. 2018 habe der Wert noch bei 37,8 Prozent gelegen. Dies sei auch durch windstarke Monate begünstigt worden. Das dürfe aber nicht über die Krise beim Ausbau der Windenergie hinwegtäuschen.