Weihnachtsmann aus Schokolade (Archiv).

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr vor dem Weihnachtsfest mehr Schokoladen-Weihnachtsmänner und -Nikolausfiguren hergestellt. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um etwa vier Prozent auf 151 Millionen gestiegen. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mit.



100 Millionen der süßen Hohlfiguren wurden an Handel und Kaufhäuser ausgeliefert. Der Rest ging in den Export. Besonders beliebt sind die deutschen Figuren in Frankreich, Österreich und Großbritannien.