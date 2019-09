Zentrale des Reisekonzerns der deutschen Thomas Cook. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Pleite der Deutschland-Töchter des Reisekonzerns Thomas Cook wird laut dem Amtsgericht Bad Homburg von drei Insolvenzverwaltern der Kanzlei hww Hermann Wienberg Wilhelm abgewickelt.



Für die Holding Thomas Cook GmbH ist Fabio Algari zuständig, für Bucher Reisen und Öger Tours Julia Kappel-Gnirs und für die Thomas Cook Touristik GmbH Ottmar Hermann. Letzterer war bereits Insolvenzverwalter der Kaufhauskette Woolworth. Thomas Cook meldete am Montag Insolvenz an, die Deutschland-Tochter folgte am Mittwoch.