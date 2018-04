Krug-Richter: Natürlich sehen wir in der Politik, am Stammtisch oder bei Kommentaren in sozialen Medien, dass der Heimatbegriff instrumentalisiert werden kann. Heimat beinhaltet immer Eingrenzung und in gewissem Maß auch Ausgrenzung. Aber generell scheint mir die Rückwärtsgewandtheit nicht mehr die Triebfeder beim Thema Heimat zu sein - und ebenso wenig der ländliche Raum. Das war so im ausgehenden 19. Jahrhundert, als man auf das schaute, was man verloren geglaubt hatte. Der moderne Begriff ist eher als Abgrenzung zur Globalisierung und vielleicht auch Digitalisierung zu sehen.