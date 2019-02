Müller (CSU) will mehr deutsche Investitionen in Afrika. Archiv

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wirbt für mehr Investitionen deutscher Unternehmen in Afrika. "Wir wollen erreichen, dass mehr vor Ort produziert wird", sagte Müller. Er nimmt derzeit in Ghanas Hauptstadt Accra an einer deutsch-afrikanischen Wirtschaftskonferenz teil. "Es gibt große Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen, etwa bei erneuerbaren Energien."



Müller lobte Reformen in Ghana. Das Land sei ein "afrikanischer Reform-Champion", mit einem Wachstum von acht Prozent.