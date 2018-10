"Hat bislang eine Prüfung einer Ware beim Eintritt in die EU ausgereicht, kann es passieren, dass Großbritannien eigene Prüfungen durchführen möchte, obwohl die bisher geltenden Standards EU-weit gleich sind und auch bleiben werden", erklärt Elmar Kroth vom BAH. Das habe Wartezeiten zur Folge, die alle anschließenden Prozesse zumindest verlangsamen werden. "Unsere Produktionsprozesse sind so optimiert, dass Wartezeiten kritisch sind", erklärt Kroth. Alles erfolge "Just in Time" - die Pharma-Unternehmen hätten keine riesigen Lager mehr. "Die Produktionsketten sind optimiert, und das, was uns erwartet, sind massive Störungen der Lieferketten."