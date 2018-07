Gabriel fordert mehr Macht für Europa. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland muss nach den Worten von Außenminister Sigmar Gabriel eigenständiger gegenüber den USA auftreten und seine Interessen auch gegenüber dem Bündnispartner klarer vertreten.



Deutschland müsse analysieren, wo es mit den USA über Kreuz liege, sagte der geschäftsführende Minister. Deutschland und die EU müssten daher viel mehr selbst tätig werden und viel mehr wagen. Deutschland müsse auch mehr in die eigene Stärke und in die Einigkeit und Kraft der EU investieren, so Gabriel.