Die Deutsche Wirtschaft schaut optimistisch aufs Türkei-Geschäft. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Angesichts der Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen rechnet die deutsche Wirtschaft damit, dass die Exporte in die Türkei nach zwei Jahren Flaute wieder zunehmen, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Volker Treier. Ein Wachstum von etwa fünf Prozent sei machbar.



Verantwortlich für den Einbruch waren die Folgen des Putschversuchs. "Die eineinhalb Jahre negativer Nachrichten gehen nicht spurlos an potenziellen Investitionsplänen vorbei."