Die Wirtschaft ist nicht mehr so gut in Fahrt. Archivbild.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Bundesregierung schraubt ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten. Sie rechnet im neuen Jahreswirtschaftsbericht laut Koalitionskreisen nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. Im Herbst war die Regierung noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen.



Auch die Stimmung in der Wirtschaft hat sich weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 99,1 Zähler, das ist ein Dreijahrestief.