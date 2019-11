Sorgen macht den Wirtschaftswissenschaftlern vor allem die deutsche Industrie. Angefangen von einem Absatzrückgang in der Autoindustrie leiden auch andere Schlüsselbranchen der hiesigen Industrie unter Auftragseinbrüchen. So rechnet beispielsweise der Verband Chemiebranche in diesem Jahr mit einem Produktionsrückgang von sechs Prozent. Die Nachfrage im Ausland ebenso wie die inländische seien schwach und gäben keine Wachstumsimpulse. Auch bei den Maschinenbauern in Deutschland stocken die Auftragseingänge. Beide Branchen leiden vor allem unter der Flaute in der Autoindustrie. Und beide Branchen sind zentral für die deutsche Wirtschaft - und deren Exporte.