Merkel bei einem Betriebsbesuch in Neu Delhi.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Indien. Es gebe sehr gute Möglichkeiten für ein stärkeres deutsches Wirtschaftsengagement in dem Land, sagte Merkel bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi.



Vor allem gebe es Möglichkeiten bei der Modernisierung der indischen Infrastruktur, insbesondere etwa bei dem Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen. Nötig sei aber eine Neuregelung beim Investitionsschutz.