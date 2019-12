Für die deutsche Wirtschaft in Moskau: Matthias Schepp.

Die deutsche Wirtschaft in Russland hofft, dass es nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin nicht zu neuen Sanktionen gegen das Land kommt. Mitten in der politischen Aufregung um den Mord trifft sich Kremlchef Wladimir Putin heute in Sotschi am Schwarzen Meer mit Wirtschaftsvertretern aus Deutschland.



Das Treffen zeige, wie wichtig Putin der Kontakt zu deutschen Unternehmern auch in schwierigen Zeiten sei, sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Matthias Schepp.