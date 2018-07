heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Das ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für das nächste Jahr kräftig erhöht. Erwartet wird nun statt bisher 2,0 Prozent ein Wachstum von 2,6 Prozent in Deutschland. "Die deutsche Wirtschaft brummt", sagt ifo-Präsident Clemens Fuest.



Viele Branchen florierten, die Zahl der Erwerbstätigen steige auf einen neuen Rekorde, so der Ausblick. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte seine Wachstumsprognose für 2018 am Mittwoch auf 2,2 Prozent angehoben.