Der unterlegene CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz fordert ein Umdenken in der deutschen Wirtschaftspolitik. "Die Globalisierung hat ohne Zweifel auch ihre Schattenseiten. Aber im Ergebnis überwiegen die Vorteile bei weitem", sagte er auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in Kreuth am Tegernsee.



Deutschland müsse Potenziale in der Entwicklung seiner Volkswirtschaft besser nutzen. Gestern wurde bekannt, dass Merz in einem CDU-Expertenkreis zur sozialen Marktwirtschaft mitarbeiten soll.