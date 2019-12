Nichts wird so teuer wie kein Klimaschutz.

Da braucht es europaweite Konzepte, wie wir das Energiesystem so bauen können, dass es Arbeitsteilung gibt, dass die Industrie auch wettbewerbsfähig bleiben kann oder sogar Vorteile hat. Wenn die Industrie jetzt umsteuert - und viele haben damit in Deutschland und woanders bereits begonnen -, dann kann sie ihre Fähigkeit noch in andere Länder exportieren und den europäischen Raum mitgestalten. Deswegen darf man nicht immer nur sagen, es ist alles schrecklich, zu teuer und schwierig, sondern man muss auch sagen, jetzt ist die Chance da, um eine bessere Zukunft zu bauen - nichts wird so teuer wie kein Klimaschutz.