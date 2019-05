Gesundheits-Apps auf Kassenkosten oder weniger Papierkram in den Praxen: Neue digitale Angebote sollen nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bald auf breiter Front für Patienten zu nutzen sein. Der CDU-Politiker brachte dafür den Entwurf eines "Digitalisierungsgesetzes" auf den Weg. Eine Zielmarke ist die schon festgeschriebene Einführung freiwilliger E-Patientenakten bis spätestens 2021. Ärzte in Praxen und Kliniken sollen es vergütet bekommen, wenn sie etwa Angaben zu Behandlungen oder Blutwerte einstellen.



Bestimmte Gesundheits-Apps fürs Handy sollen Patienten künftig von den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bezahlt bekommen - wenn ihr Arzt ihnen das verschreibt. Dabei geht es zum Beispiel um Anwendungen, die beim regelmäßigen Einnehmen von Medikamenten helfen, digitale Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck. In Kraft treten sollen die Neuregelungen möglichst zum Jahreswechsel.