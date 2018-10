"Was für eine Ehre", hatte Gerst zu Beginn seiner Reise ins All formuliert. "Die größten Raumfahrtagenturen der Erde vertrauen mir die komplexeste und wertvollste Maschine an, die Menschen jemals gebaut haben." Dies ist normalerweise ein Privileg, das Russland und die USA als Hauptzahler der milliardenteuren ISS für sich in Anspruch nehmen. Außer Gerst und de Winne bildeten bislang ein Kanadier und ein Japaner eine Ausnahme von dieser Regel.