Es gibt Millionen von Menschen, die heute Rechte wahrnehmen, die ihren Eltern verwehrt waren. Markus Beeko

Als Beispiele nannte Deutschlands Amnesty-Chef die Gräuel im syrischen Bürgerkrieg, den blutigen Konflikt im Jemen oder die Trennung von Kleinkindern und Eltern durch die US-Behörden an der mexikanischen Grenze. "Das muss ein Weckruf für uns sein."



Dennoch habe sich seit der Annahme der Menschenrechtserklärung durch die Vereinten Nationen in Paris am 10. Dezember 1948 vieles zum Guten verändert. "Es gibt Millionen von Menschen, die heute Rechte wahrnehmen, die ihren Eltern verwehrt waren", sagte Beeko. Auch die Zahl der Länder, in denen die Todesstrafe angewendet wird, sei deutlich zurückgegangen.