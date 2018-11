Die Kanzlerin kommt und mit ihr die Spitzen aller im Bundestag vertretenen Parteien: Der deutsche Arbeitgebertag in Berlin ist einer der wichtigsten Wirtschaftstermine des Jahres. Im Vordergrund steht der digitale Wandel und der Fachkräftemangel. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert, dass das Fachkräftezuwanderungsgesetz noch in diesem Jahr beschlossen wird. Dies sei dringend notwendig, sagte BDA-Präsident Ingo Kramer am Donnerstag der "Süddeutschen Zeitung". Er verwies auf den Fachkräftemangel in vielen Branchen. Vom Spitzeninformatiker bis zum Lagerfacharbeiter gebe es derzeit überall unbesetzte Stellen.