Trabert: Ich höre oft, die Armut in Deutschland sei keine richtige Armut. Das stimmt so nicht. Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. In Syrien ist die Armut existenziell. Es gibt Anschläge, es fehlt an Gesundheitsversorgung. Aber auch vielen armen Menschen in Deutschland geht es dreckig. Sie haben das Gefühl, nichts mehr wert zu sein. Bei uns bringen sich Arbeitslose 20 Mal häufiger um als Erwerbstätige. Es gibt das Sprichwort: 'In Afrika verhungern die Menschen körperlich und bei uns psychisch.' Da ist was dran.