Astronaut Alexander Gerst beantwortete Fragen per Videostream. Quelle: Oliver Berg/dpa

Vier Tage nach seiner Ankunft auf der Internationalen Raumstation (ISS) geht es Alexander Gerst dort "fantastisch". Die Ankunft am Freitag habe sich "wirklich so angefühlt, als ob ich hier nicht mal weg gewesen wäre", sagte der deutsche Astronaut bei einer Pressekonferenz aus dem All. "Selbst das Schweben klappt."



Auch erste Experimente habe er schon gemacht. Auf der "Reise hier hoch" habe er als Co-Pilot der Sojus-Kapsel diesmal aber mehr arbeiten müssen. Deshalb fehle ihm noch die Romantik.