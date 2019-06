Astronaut Alexander Gerst. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Astronaut Alexander Gerst möchte gerne noch mal ins Weltall fliegen. "Auf der ISS war ich zwei Mal, das war wunderbar, ich würde auch bei einem dritten Mal nicht nein sagen", sagte er der "Thüringer Allgemeinen". Wenn er jedoch die Wahl hätte, würde er gerne "zum Mond und dann weiter zum Mars".



Auf die Frage nach Leben in anderen Galaxien sagte Gerst, man solle das zuerst in "Erdnähe" prüfen. "Wir sollten also zum Mars fliegen und schauen, ob es dort Spuren von Leben gibt."