Daniel Kriener, Botschafter in Caracas, wurde ausgewiesen.

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Die Bundesregierung hält nach der Ausweisung des deutschen Botschafters Daniel Kriener aus Venezuela an der Unterstützung für Oppositionschef Juan Guaido fest. "Diese Unterstützung ist unumstößlich und dabei wird es auch bleiben", sagte Außenminister Heiko Maas.



Die Entscheidung des "Maduro-Regimes", Kriener als unerwünschte Person auszuweisen, sei für die Bundesregierung "in keinster Weise nachvollziehbar", betonte der SPD-Politiker. Kriener wird am Samstag in Deutschland zurückerwartet.