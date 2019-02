Brennendes Auto in Haitis Hauptstadt Port-Au-Prince. Archivbild

Quelle: Dieu Nalio Chery/AP/dpa

Angesichts der angespannten Lage in Haiti wirbt der deutsche Botschafter in dem Inselstaat für einen Friedensdialog. Es sei wichtig, zu versuchen, einen nationalen Dialog in Gang zu bringen und nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen, sagte Manfred Auster.



Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise. Die Menschen werfen der Regierung vor, Geld aus einem Hilfsfonds veruntreut zu haben, das für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben von 2010 verwendet werden sollte.