Der brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019. Er fordere "mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden" und verleihe "der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit", hieß es. Zudem wird Salgado auch als Naturschützer geehrt.



Der Fotograf ist bekannt für seine Sozialfotografie. Er berichtete über den Irakkrieg, den Völkermord in Ruanda, Flüchtlinge in Afrika und unmenschliche Arbeitsbedingungen in Lateinamerika.