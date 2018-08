Kulturstaatsministerin Monika Grütters gibt die nominierten Buchhandlungen bekannt. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Buchhandlungen mit anspruchsvollem literarischem Sortiment, besonderem Veranstaltungsprogramm oder innovativem Geschäftsmodell haben die Chance auf den 4. Deutschen Buchhandlungspreis. Kulturstaatsministerin Monika Grütters gab die 118 nominierten Buchhandlungen aus ganz Deutschland bekannt.



Die Auszeichnung trage wesentlich dazu bei, den klassischen Buchhandlungen die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, so Grütters. Die Preisverleihung ist am 31. Oktober in Kassel.