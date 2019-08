Auf der Longlist für den Buchpreis stehen 20 Titel. Symbolbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Viele neue Autoren haben es in die Auswahl für den Deutschen Buchpreis 2019 geschafft. Auf der 20 Titel umfassenden Longlist stehen aber auch bekannte Namen wie Sasa Stanisic, Ulrich Woelk oder Marlene Streeruwitz.



"Um die Zukunft des Lesens und des Schreibens muss uns da nicht bange sein", sagte Jörg Magenau, Sprecher der Jury. Die Verlage hatten mehr als 200 Titel eingereicht. Am 17. September wird die Liste auf sechs Titel verkürzt. Der Sieger wird am 14. Oktober verkündet.