Das #MeToo-Hashtag wurde bereits millionenfach verwendet. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die im Deutschen Bühnenverein zusammengeschlossenen Theater und Orchester wollen sich im Kampf gegen Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung einen gemeinsamen Wertekodex geben. Dieses Papier soll bei der Jahreshauptversammlung des Bühnenvereins am 8. und 9. Juni in Lübeck verabschiedet werden.



"Im Zusammenhang mit der #MeToo-Bewegung sind auch in einigen Theatern Belästigungsvorwürfe bekanntgeworden." Das sagte der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne.