Man macht als Spieler letzten Endes genau das, was der Game-Designer von einem will. Aber es fühlt sich nicht so an. Linda Breitlauch, Dozentin für Intermedia Design in Trier

Wiederholung ist ein wichtiges Element in dem Genre. Es geht darum, mit dem Mauszeiger und meist nur einem Knopf alle wichtigen Gegenstände in einem Raum zu entdecken und den handelnden Personen durch geschickte Gesprächsführung alle notwendigen Informationen zu entlocken. Der Spieler muss also immer wieder an bestimmte Schauplätze zurückkehren, bis er genau die Informationen und Gegenstände hat, die er für das nächste Kapitel der Geschichte braucht.



"Ich bleibe immer in zwei, drei Räumen", erklärt Linda Breitlauch, "bis ich alles, was ich dort entdecken kann, entdecken konnte und kann dann weitermachen." Ein Spielprinzip, das das genaue Gegenteil zum Trend bei aktuellen Blockbustern darstellt. Die großen Actionspiele bieten immer mehr Freiheit und überlassen den Verlauf der Geschichte möglichst dem Spieler. Point-and-Click bedeutet dagegen, über genau das Stöckchen zu springen, das der Entwickler hinhält: "Man macht als Spieler letzten Endes genau das, was der Game-Designer von einem will. Aber es fühlt sich nicht so an."