Der Regisseur Talal Derki. Archivbild Quelle: Taylor Jewell/Invision/AP/dpa

Die deutsch-syrisch-libanesische Dokumentation "Of Fathers and Sons" bekommt den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018. Der syrische Filmemacher Talal Derki erhält dafür ein Preisgeld von 20.000 Euro. Das teilte der SWR anlässlich der Verleihung mit.



Der Film folgt der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs. "Der Film führt uns in eine fremde, essenziell verstörende Welt, ohne Schutz, aber mit großer dokumentarischer Geduld", hieß in der Begründung der Jury.