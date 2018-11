Festgebundene Hand eines Patienten. Archivbild Quelle: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa

Der Deutsche Ethikrat hält umstrittene Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, in Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen sowie bei der Kinder- und Jugendhilfe als letztes Mittel für angemessen. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Ethikrat in Berlin veröffentlichte.



Grundsätzlich sei Zwang demnach zu vermeiden. Wenn er erforderlich sei, dann allein im Sinn von Wohltätigkeit und Fürsorge. Voraussetzung sei, dass ein Mensch keine freiverantwortliche Entscheidung mehr treffen könne.