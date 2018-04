Negativ überrascht hatten vergangene Woche bereits Daten aus der deutschen Industrie zu Produktion und Auftragseingang. Dies sei aber angesichts voller Auftragsbücher kein Grund, in Panik zu verfallen, argumentierten Experten der BayernLB. "Die Konjunktur in Deutschland hat aber dennoch zu Jahresbeginn etwas an Auftrieb eingebüßt."