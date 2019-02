Der ZDF-Thriller "Bad Banks" hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.

Quelle: Sammy Hart/ZDF/dpa

Der ZDF-Film "Aufbruch in die Freiheit" hat den Deutschen Fernsehpreis erhalten. Das Familiendrama gewann in der Kategorie "Bester Fernsehfilm". Als "Beste Drama-Serie" wurde bei der Gala in Düsseldorf "Bad Banks" ausgezeichnet, eine Koproduktion von ZDF und Arte. In der Kategorie "Bester Mehrteiler" holte "Gladbeck" (ARD) den Preis.



"Terra X: Die Reise der Menschheit" wurde "Bester Doku-Mehrteiler". "Bares für Rares" räumte in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" ab.