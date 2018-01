Marietta Slomka hat im Rennen um den Deutschen Fernsehpreis ihre Kolleginnen Dunja Hayali ("ZDF-Morgenmagazin", "dunja hayali") und Caren Miosga ("Tagesthemen") hinter sich gelassen. Sie gewann die Auszeichnung am Freitagabend in Köln in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" für ihre Leistung im ZDF heute journal - vor allem für ihre politischen Interviews. "Darauf werde ich morgen mit meinen Kollegen in Mainz anstoßen", kündigte Slomka an. Die Jury hatte sie in der Kategorie zusammen mit Hayali und Miosga nominiert.